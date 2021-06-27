Глава «Хааса» подарил российскому гонщику «Мазеспиннер»
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В команде «Хаас», за которую выступает российский гонщик Никита Мазепин, с юмором подошли к его прозвищу Мазеспин. Его Никита получил за неоднократные развороты во время Гран-при. Прозвище является каламбуром, где обыгрывается фамилия в написании латиницей (Mazepin) и английское слово «spin», означающее «разворот».
Перед сегодняшним Гран-при Штирии руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер вызвал Мазепина к себе в кабинет, где и вручил ему презент. Соответствующее видео было размещено на странице Мазепина в "Инстаграме".
«Небольшой подарочек, чтобы ты мог и дальше мазеспиннить. Это лучше, чем крутить машину», – пошутил Штайнер.
Видео можно посмотреть на официальной странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».
Подарком оказался волчок.
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