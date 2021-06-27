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В «Уильямсе» заговорили о необходимости запасного плана, если Расселл уйдёт в «Мерседес»

В «Уильямсе» заговорили о необходимости запасного плана, если Расселл уйдёт в «Мерседес»
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито рассказал, что команде придётся подготовить запасной план на случай, если «Мерседес» подпишет контракт с Джорджем Расселлом.

«Конечно, если бы у него была возможность попасть в «Мерседес», он был бы глупцом, если б не воспользовался ею. Но если такого шанса у него всё-таки не будет, то, полагаю, он был бы вполне счастлив остаться в «Уильямсе». И это всё, ради чего мы работаем и на что надеемся.

Когда контракт водителя заканчивается, он в любом случае может уйти. Всякое может случиться. Это нормально. Конечно, у нас должен быть запасной план, потому что мы прекрасно осведомлены о вероятности подписания «Мерседесом» Расселла. Но сейчас я не вижу никакой необходимости что-либо предпринимать», — приводит слова Капито RaceFans.

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