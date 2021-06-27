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Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии, Мазепин — 18-й

Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии, Мазепин — 18-й
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В Австрии завершился очередной этап Формулы-1. На автодроме «Ред Булл Ринг» состоялся Гран-при Штирии, победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.

Серхио Перес, представляющий «Ред Булл», в концовке едва не настиг Боттаса, но ему немного не хватило до подиума. В итоге мексиканец стал четвёртым. Пятым финишировал Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 18-й результат, опередив лишь Джорджа Расселла и Пьера Гасли, которые сошли с дистанции.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию гонки.

Гран-при Штирии. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.743
3. Валттери Боттас («Мерседес») + 46.907
4. Серхио Перес («Ред Булл») + 47.434
5. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг
6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 1 круг
7. Шарль Леклер («Феррари») + 1 круг
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг
9. Фернандо Алонсо («Альпин») + 1 круг
10. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг
13. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг
14. Эстебан Окон («Альпин») + 1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас») + 2 круга
17. Николас Латифи («Уильямс») + 3 круга
18. Никита Мазепин («Хаас») + 3 круга
19. Джордж Расселл («Уильямс») — сошёл на 40-м круге
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошёл на 4-м круге

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