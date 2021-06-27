Ферстаппен прокомментировал уверенную победу на Гран-при Штирии

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал собственную победу на Гран-при Штирии. Ферстаппен лидировал в гонке со старта до финиша.



«Я сразу же почувствовал, что у машины хороший баланс. Было хорошо, что со старта можно было беречь шины. К финишу я чувствовал, что у меня ещё остались шины. Мы продолжали стараться ставить те результаты на круге, на которые нацеливались. Сегодня это сработало очень хорошо.



Нам нужно будет снова показать такое выступление на следующей неделе. Мы изучим, что можем сделать лучше, и я с нетерпением жду следующей недели. Всё выглядит хорошо, нам просто нужно продолжать. Я уверен, что мы можем вновь хорошо выполнить свою работу», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.