Хэмилтон: может, «Ред Булл» тратит больше денег? Я не мог ничего сделать

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на втором месте в гонке Гран-при Штирии и отметил возросшее преимущество «Ред Булл».



«Они были на три-четыре десятые быстрее, их скорость была невероятной. Я не мог ничего сделать. Не знаю, откуда они взяли такую скорость. Думаю, они были быстрее везде, особенно на прямых. Определённо, они добились большого прогресса на последних гонках.



У нас не было обновлений. Не могу вспомнить, когда мы в последний раз прибавляли. А они прибавляют. Они улучшили мотор, и у них есть новинки. Это сохраняет их впереди. Мы не можем ничего особо сделать. Нам нужно продолжать работать, и я уверен, что мы что-нибудь найдём.



Может, они тратят больше денег, чем мы. Возможно, мы тратим больше ресурсов с прицелом на 2022 год, не знаю. Я не из тех, кто разбирается в этих денежных делах», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.