Вольф: у «Мерседеса» не было инструментов для победы

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Штирии. Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», стал вторым.

«На следующий день мы будем почёсывать затылки и думать, что мы могли сделать лучше. Можно ли было оптимизировать гоночный темп? Я с нетерпением жду, когда мы проанализируем гонку и поймём, можно ли было сделать свою работу лучше. Результат неплохой, но тяжело принять, что у нас впервые за восемь лет были проблемы со скоростью.

Нам нужно вместе работать, чтобы выжать максимум из болида. Мы мотивированы. Впереди ещё 15 гонок, мы сделаем максимум, будем забирать поул, выигрывать гонки. Но сегодня у нас не было инструментов для победы», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.