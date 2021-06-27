Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Штирии Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Штирии Формулы-1 на стационарной трассе «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Шарль Леклер, представляющий Монако. Монегаск занял седьмое место в квалификации, но на первом круге сломал переднее антикрыло, задев болид Пьера Гасли. После вынужденного пит-стопа Леклер продолжил гонку последним, но сумел пробиться на седьмое место.
На подиум Гран-при Штирии Формулы-1 поднялись победитель гонки голландской гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а также два представителя «Мерседеса» — британский пилот Льюис Хэмилтон и финский гонщик Валттери Боттас. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в своей восьмой гонке в Формуле-1 занял 18-е место.
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