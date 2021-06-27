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Хэмилтон: «Мерседесу» нужны обновления, чтобы бороться с «Ред Булл»

Хэмилтон: «Мерседесу» нужны обновления, чтобы бороться с «Ред Булл»
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после Гран-при Штирии признал, что команде нужны обновления, чтобы бороться с «Ред Булл». Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а Хэмилтон финишировал вторым. «Ред Булл» выиграл четыре последние гонки в Формуле-1, Хэмилтон в зачёте пилотов отстаёт от Ферстаппена уже на 18 очков.

«Я стараюсь не слишком много думать об этом. Они быстрее нас. Я мало что могу с этим поделать, нужно лишь продолжать работу каждый уик-энд. Нам нужно прибавлять. «Мерседесу» необходимы обновления. Я не знаю, нужно ли обновление двигателя, заднего антикрыла или чего-то ещё. Но нам нужно за счёт чего-то прибавить.

Я пытался удерживаться вместе с соперником, но он, очевидно, сильно прибавил в последнее время. Угнаться за ним было невозможно», — цитирует Хэмилтона Crash.

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