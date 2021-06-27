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«Я доволен собой». Ставший последним Мазепин считает, что показал максимум

«Я доволен собой». Ставший последним Мазепин считает, что показал максимум
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш на 18-й и последней позиции в гонке Гран-при Штирии Формулы-1. Партнёр Мазепина по американской команде Мик Шумахер закончил воскресную гонку на 16-м месте.

«Думаю, у меня был очень хороший первый круг гонки. Я был доволен тем, как позиционировал свою машину на трассе, ведь утром я готовился к тому, что могут быть инциденты, и смотрел, как я могу объехать их места. Мы делали всё возможное, но просто имели недостаточный темп, чтобы сражаться сегодня с другими командами. Я доволен собой: баланс был не совсем нужным, но я не допустил никаких серьёзных ошибок. Думаю, сегодня это был максимум», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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