Штайнер похвалил Шумахера и Мазепина за уважительную борьбу на трассе

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер похвалил Мика Шумахера и Никиту Мазепина за корректную борьбу в гонке Гран-при Штирии Формулы-1.
«Это была очень интересная и хорошая гонка с нашей стороны. Наши парни сражались на трассе, но всё было в том духе, в котором они договорились бороться, и я рад этому. Это было уважительно, а именно этого я всегда и жду. К сожалению, Никита попал под синие флаги, а когда ты оказываешься в таком режиме на такой короткой трассе, то твои шины загрязняются и ты оказываешься нигде.
Ник избежал ряд флагов, ему это удалось в том числе благодаря очень хорошему темпу, так что нам нужно изучить, как ему удалось демонстрировать такую скорость в конце гонки. Да, мы 16-е и 18-е, но я думаю, что процесс обучения продолжается и есть прогресс, что меня радует», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
- 27 июня 2021
-
20:04
-
19:56
-
19:50
-
19:38
-
18:49
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:11
-
17:28
-
17:10
-
16:41
-
15:58
-
15:33
-
14:27
-
12:53
-
12:00
-
11:33
-
10:31
-
09:29
-
01:09
-
00:37
-
00:34
- 26 июня 2021
-
23:49
-
23:34
-
23:00
-
22:59
-
22:45
-
22:37
-
21:44
-
20:43
-
19:36
-
19:22
-
19:16
-
19:09