Штайнер похвалил Шумахера и Мазепина за уважительную борьбу на трассе

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер похвалил Мика Шумахера и Никиту Мазепина за корректную борьбу в гонке Гран-при Штирии Формулы-1.



«Это была очень интересная и хорошая гонка с нашей стороны. Наши парни сражались на трассе, но всё было в том духе, в котором они договорились бороться, и я рад этому. Это было уважительно, а именно этого я всегда и жду. К сожалению, Никита попал под синие флаги, а когда ты оказываешься в таком режиме на такой короткой трассе, то твои шины загрязняются и ты оказываешься нигде.



Ник избежал ряд флагов, ему это удалось в том числе благодаря очень хорошему темпу, так что нам нужно изучить, как ему удалось демонстрировать такую скорость в конце гонки. Да, мы 16-е и 18-е, но я думаю, что процесс обучения продолжается и есть прогресс, что меня радует», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».