Вольф пообещал, что «Мерседес» будет выигрывать гонки и поулы даже без обновлений

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что немецкая команда Формулы-1 остаётся верна решению не дорабатывать свой болид 2021 года, несмотря на отставание по скорости от «Ред Булл».



«Решение очень-очень непростое, ведь у нас новые правила не только на следующий год, но и на все ближайшие. Концепция машины совсем другая. Нужно выбирать верный баланс, и почти все сейчас сконцентрированы над будущими автомобилями. Некоторые ещё могут привозить новинки. «Ред Булл» привёз новые детали в четверг и пятницу. Честно говоря, такая стратегия оказывается успешной, если так будет и дальше, потому что сегодня они просто были по темпу в собственной лиге. В определённый момент даже такие, как «Ред Булл», кто продолжает привозить новинки, переключат всё развитие на следующий год.



У нас был очень сложный уик-энд в Австрии, у нас не было оружия для победы в этой гонке. Но мы будем выигрывать гонки в этом году, у нас будут поул-позишен, мы будем бороться по максимуму за каждый результат», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.