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Ферстаппен: «Ред Булл» не жертвует следующим сезоном ради титула в нынешнем

Ферстаппен: «Ред Булл» не жертвует следующим сезоном ради титула в нынешнем
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что команда пожертвовала следующим сезоном, чтобы выиграть титул в нынешнем. «Ред Булл» выиграл четыре последние гонки Формулы-1. Но в то же время команде надо готовиться к новому сезону, в котором вступит в силу обновлённый технический регламент.

«Я не знаю, что происходит в других командах, но мы, конечно, улучшаем болид к каждой гонке, что очень важно для хорошего сезона.

Я уверен, что наши сотрудники сосредоточены на подготовке к новому сезону, это 100%. Пока что я не вижу, что мы жертвуем следующим сезоном, но всё покажет время, посмотрим в следующем году. Но я полностью согласен с таким подходом.

У нас превосходная команда, очень сильная и великолепная. Они принимают решения», — цитирует Ферстаппена Racefans.

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