Леклер: это одно из моих лучших выступлений в Формуле-1 — за исключением первого круга

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на седьмом месте в гонке Гран-при Штирии. В конце первого круга Леклеру пришлось совершить пит-стоп из-за повреждения переднего антикрыла из-за контакта с Пьером Гасли.



«Если посмотреть, что было на первом круге, то гонка получилась для нас невероятной. Мы были невероятно быстры, но случился такой первый круг… Но темп был невероятным. Вероятно, эта гонка стала одним из моих лучших выступлений в Формуле-1 — за исключением первого круга. Но это жизнь.



Мне нужно пересмотреть видео. Не знаю, Пьер ли чуть сместился влево или я вправо в тот же момент. Думаю, понемногу было и то, и другое. И в итоге мы соприкоснулись.



Теперь я с нетерпением жду следующего уик-энда. Сегодня темп был отличным, что стало для нас очень хорошим сюрпризом», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.