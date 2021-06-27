Хорнер: не верю, что «Мерседес» до конца сезона не будет обновлять болид

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о дальнейшей работе «Мерседеса» над обновлениями. По словам Хорнера, он уверен в том, что «Мерседес» будет обновлять болид в нынешнем сезоне. Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал понять, что пока команда не планирует производить обновления. Вместо этого, по словам Вольфа, команда сосредоточится на подготовке болида к следующему сезону.

«Мы знаем, что Тото любит вводить в заблуждение. Я не верю, что «Мерседес» до конца сезона не будет обновлять болид. Мы же можем лишь сосредоточиться на собственной работе. Важно сбалансировать нагрузку между работой над болидом нынешнего сезона и следующего», — цитирует Кристиана Хорнера The Race.