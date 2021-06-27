Смаль трижды набрал очки на третьем этапе итальянской Ф-4, Бедрин и Ломко столкнулись

Третий этап итальянской Формулы-4 прошёл в этот уик-энд на автодроме «Валлелунга». В первой квалификации лучшим из россиян стал Кирилл Смаль, отметившийся победой на старте сезона. В этот раз Смаль занял седьмое место, в то время как Влад Ломко расположился на 13-й строчке, а Никита Бедрин из Van Amersfoort Racing занял 19-ю позицию. Во второй сессии Смаль показал восьмое время, а вот другие россияне подтянулись: Ломко занял 11-е место, Бедрин — 13-е. Победил же во второй квалификации Себастьян Монтойя — сын легендарного пилота Формулы-1 и IndyCar, а в первой сессии лучшим был лидер чемпионата Оливер Бирман.



Именно Бирман выиграл все три гонки, значительно упрочив свои позиции в общем зачёте. Россиянам в этот уик-энд на подиуме побывать не удалось. В первом заезде Смаль финишировал седьмым, а Ломко взял два балла за девятую позицию. Бедрин, стартовавший 25-м, прорвался на 16-ю строчку.



Во втором Смаль поднялся до шестой позиции, в то время как Бедрин и Ломко до финиша не добрались — на 12-м круге между двумя россиянами произошло жёсткое столкновение. Оба в итоге сошли с дистанции, а Ломко не смог выйти на старт третьего заезда.



Ещё один крупный инцидент произошёл в третьей гонке — в скоростном повороте китайский гонщик Ченью Хан не заметил атаковавшего внутри Джошуа Дюрксена, из-за чего два болида сошлись в клинче и на огромной скорости вылетели в гравий. Заезд пришлось остановить на полчаса красными флагами, но никто из спортсменов не пострадал.



Ну а после рестарта болельщиков ждал захватывающий финиш, в котором Оливер Бирман и Себастьян Монтойя буквально до последнего поворота сражались за победу, но колумбийцу так и не удалось провести обгон. Для россиян этот заезд также получился наиболее результативным — Кирилл Смаль финишировал пятым, набрав дополнительные десять очков в общий зачёт. Никита Бедрин закончил гонку на 15-й позиции и завоевал лучший результат за уик-энд. Следующий этап итальянской Формулы-4 пройдёт 24-25 июля на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.



Итальянская Формула-4. Общий зачёт после трёх этапов (топ-5)

1. Оливер Бирман — 182 очка

2. Тим Трамниц — 116

3. Себастьян Монтойя — 99

4. Кирилл Смаль — 90

5. Лонардо Форнароли — 89

...8. Влад Ломко — 37

...17. Никита Бедрин — 11.