«Было возможно седьмое место». Расселл прокомментировал сход на Гран-при Штирии

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал сход в гонке Гран-при Штирии из-за проблем с силовой установкой.



«Мне чертовски жаль команду. Они так упорно работали последние три года, чтобы мы оказались в таком положении, боролись за очки. У нас была отличная ситуация: восьмое место и шины «медиум», мы были бы способны бороться до конца. Думаю, было бы возможно седьмое место впереди Алонсо. Четыре или шесть очков — это много, это разница между восьмым и десятым местами в общем зачёте.



Но вообще я не был удивлён нашей скорости. Я знал, что мы в последнее время отлично поработали над улучшением машины, и в пятницу у машины был сильный темп. Я пилотировал по максимуму, ехал так быстро, чтобы сдерживать позади «Феррари», «Альфа Таури» и «Макларен». Нам нужно гордиться своей работой. Гонки — это жёстко», — приводит слова Расселла Motorsport Week.