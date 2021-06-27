Мазепин — о пропуске Шумахера: чувствовал себя как морковка

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал борьбу с партнёром по команде Миком Шумахером, который опередил его на 42-м круге гонки Гран-при Штирии и к финишу успел оторваться на 40 секунд. Мазепин финишировал в гонке на 18-м и последнем месте.



«Я чувствовал себя как морковка, которая ждёт, что её поймает кролик. И меня, к сожалению, поймали.



А потом меня обгоняли [на круг], и всё было испорчено, потому что в момент обгона ты теряешь температуру шин, оказываешься на грязной части трассы. Всё это было очень болезненно.



Когда я ещё сидел в машине, то думал: если бы у меня было право загадать одно желание на Новый год, то им был бы финиш в одном круге со всеми остальными», — приводит слова Мазепина Motorsport-Total.