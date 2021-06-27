Шумахер рассказал, почему пропустил Мазепина на старте, и похвалил борьбу с россиянином

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Штирии. На первом круге немец пропустил вперёд Никиту Мазепина, но сумел опередить россиянина после волны пит-стопов и оторваться от него на 40 секунд.
«В третьем повороте я выбрал неверную траекторию. Я ехал позади Окона, а впереди нас произошёл инцидент, мне пришлось сильно тормозить, я застрял. В грязном воздухе было трудно ехать близко, особенно в быстрых поворотах. К тому же росла температура шин. Но когда мы оказались в свободном пространстве, то темп всегда был. Особенно хорош был второй отрезок на шинах „хард“. Я был доволен поведением машины и скоростью, особенно если сравнивать с „Астон Мартин“. Мы были позади, но могли поддерживать их время на круге.
Борьба с Никитой? Мы оставляли друг другу место, всё было хорошо. У нас было обсуждение внутри команды, всё хорошо», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.
Также немец прокомментировал ошибку, из-за которой он вновь пропустил россиянина вперёд после первого успешного обгона: «Думаю, был небольшой порыв ветра, из-за которого меня несколько вынесло на выходе из поворота».
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