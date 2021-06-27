Ферстаппена предупредили за опасное празднование победы в гонке

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси предупредил голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и его команду, что если голландец в следующий раз так же отпразднует победу в гонке, то это может привести к наказанию.
Финишируя на Гран-при Штирии, Ферстаппен притормозил у пит-уолл рядом с командным мостиком своей команды, а затем вновь разогнался с пробуксовкой задних колёс. На асфальте остались следы от задних шин болида «Ред Булл», причём свой манёвр голландец произвёл в момент, когда мимо проезжали две другие машины. Подобные действия пилота показались Маси небезопасными.
«Это неидеальная ситуация, и поэтому я сразу поговорил с командой и сказал, что в будущем что-то подобное не будет допускаться», — приводит слова Маси Motorsport Week.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.
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