Валттери Боттас: Гран-при Штирии больше напоминал ралли в Лапландии, а не гонку Ф-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Штирии. Финский гонщик стартовал с пятого места и закончил гонку третьим, уступив лишь своему напарнику Льюису Хэмилтону и пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Учитывая, с какой позиции я стартовал, думаю, что мы добились максимума. Я начинал пятым и закончил гонку третьим, это хороший результат. В концовке в моих шинах уже практически ничего не было. Сегодня гонка больше напоминала ралли в финской Лапландии, чем Гран-при Формулы-1 в Австрии.

Похоже, что «Ред Булл» был быстрее нас на 0,1 на каждом круге, это довольно много. Сегодня нам удалось победить один из их болидов, это хорошо. Но нам нужно улучшать автомобиль, чтобы бороться за победу. Нужно принять, что «Ред Булл» сейчас впереди нас, использовать это в качестве мотивации», — цитирует Боттаса пресс-служба «Мерседеса».