Маверик Виньялес покинет «Ямаху» по окончании сезона-2021, он может перейти в «Априлью»

Испанский мотогонщик Маверик Виньялес покинет команду «Ямаха» по окончании сезона-2021 MotoGP, сообщает пресс-служба команды. Слухи о скором уходе Виньялеса из команды начали ходить ещё в конце прошлой недели.



«Мы с грустью сообщаем, что прощаемся с Мавериком в конце года. Мы проводим уже пятый сезон вместе и за эти годы достигли больших высот, но нам пришлось и справляться с неудачами. После Гран-при Германии, который стал самым сложным уик-эндом за время нашего сотрудничества, мы провели важный разговор в Ассене и пришли к выводу, что в интересах обеих сторон будет завершить сотрудничество. «Ямаха» приложит максимум усилий, чтобы поддержать Маверика и завершить сезон лучшим образом», — сообщил руководитель команды Лин Джарвис.

Ранее СМИ сообщали, что Виньялес может продолжить карьеру в команде «Априлья».