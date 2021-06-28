Маверик Виньялес покинет «Ямаху» по окончании сезона-2021, он может перейти в «Априлью»

Испанский мотогонщик Маверик Виньялес покинет команду «Ямаха» по окончании сезона-2021 MotoGP, сообщает пресс-служба команды. Слухи о скором уходе Виньялеса из команды начали ходить ещё в конце прошлой недели.
«Мы с грустью сообщаем, что прощаемся с Мавериком в конце года. Мы проводим уже пятый сезон вместе и за эти годы достигли больших высот, но нам пришлось и справляться с неудачами. После Гран-при Германии, который стал самым сложным уик-эндом за время нашего сотрудничества, мы провели важный разговор в Ассене и пришли к выводу, что в интересах обеих сторон будет завершить сотрудничество. «Ямаха» приложит максимум усилий, чтобы поддержать Маверика и завершить сезон лучшим образом», — сообщил руководитель команды Лин Джарвис.
Ранее СМИ сообщали, что Виньялес может продолжить карьеру в команде «Априлья».
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