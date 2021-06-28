В «Ред Булл» не хотят отказываться от доработки машины 2021 года

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда не собирается отказываться от доработки машины 2021 года, чтобы не повторять ошибок «БМВ» образца 2008 года.



В 2008 году перед переходом на новый регламент Роберт Кубица до последнего претендовал на титул, но команда забросила доработку машины, чтобы сосредоточиться на болиде 2009 года. В 2009 году команда стала лишь шестой в Кубке конструкторов.



«Мы не хотим совершить ту же ошибку, что и «БМВ» в 2008 году, когда у Кубицы были реальные шансы на победу в чемпионате, но их бизнес-план упорно твердил о переходе к следующему сезону.



Без риска нет никакого удовольствия. Нам нужно с этим разобраться», — приводит слова Хельмута Марко Auto Motor und Sport.