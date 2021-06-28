Мазепин: трудно, когда твоя машина тяжелее, чем у напарника

Пилот «Хааса» Никита Мазепин намекнул, что его машина отличается от машины напарника. По итогам Гран-при Штирии Мазепин финишировал 18-м, Мик Шумахер пришёл к финишу 16-м.



«Я доволен своим первым кругом, я изучил утром, в каких местах может оказаться много машин и как их лучше объехать. Но когда на трассе много кругов, а твоя машина тяжелее, чем машина напарника, очень сложно оставаться впереди.



Я жду новую машину, чтобы включиться в борьбу. Но пока я могу быть героем первого круга, а затем я становлюсь подсадной уткой. К сожалению, в ближайшее время моя ситуация не поменяется. Возможно, через шесть или семь гонок», — приводит слова Никиты Мазепина Motorsport Week.

Победу в Гран-при Штирии одержал Макс Ферстаппен.