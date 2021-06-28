Причиной проблем «Мерседеса» в Штирии могли стать настройки, выбранные Хэмилтоном

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин сообщил, что причиной проблем команды на Гран-при Штирии могут быть настройки, выбранные после работы Льюиса Хэмилтона на симуляторе.
«Мы пошли в интересном направлении в вопросе настроек, выбрали радикальный подход, который, возможно, больше подходил для одного быстрого круга. Пока вопрос о том, действительно ли увеличилась деградация шин из-за настроек открыт. Нам нужно изучить это в ближайшие дни. Я не хочу объяснять детали. Фактически, мы зашли гораздо дальше, чем когда-либо. Льюис много работал на симуляторе перед этапом, и нам показалось это интересным направлением. Но в этом сезоне очень важно адаптироваться к каждой трассе, а для этого необходимы смелые настройки», — приводит слова Шовлина Autosport.
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