В «Мерседесе» планируют изучить данные по ставшему мощнее двигателю «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал воздержаться от скоропалительных выводов о новом двигателе «Ред Булл».
«В этом виде спорта мы не работаем с подозрениями. Важно анализировать факты и данные, все так и делают. Всегда видно, как работает та или иная команда, так что мы будем смотреть на производительность каждой команды, включая «Ред Булл» и нас самих, а затем уже делать выводы.
Конечно, в момент поражения первая реакция не должна заключаться в указании на кого-то пальцем или поиске оправданий. Соперники проделали большую работу. И второй вариант двигателя и правда оказался очень мощным. Это может быть связано только с надёжностью. Нужно посмотреть на данные, проанализировать, а после этого уже делать выводы», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.
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