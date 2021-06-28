В «Мерседесе» планируют изучить данные по ставшему мощнее двигателю «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал воздержаться от скоропалительных выводов о новом двигателе «Ред Булл».



«В этом виде спорта мы не работаем с подозрениями. Важно анализировать факты и данные, все так и делают. Всегда видно, как работает та или иная команда, так что мы будем смотреть на производительность каждой команды, включая «Ред Булл» и нас самих, а затем уже делать выводы.



Конечно, в момент поражения первая реакция не должна заключаться в указании на кого-то пальцем или поиске оправданий. Соперники проделали большую работу. И второй вариант двигателя и правда оказался очень мощным. Это может быть связано только с надёжностью. Нужно посмотреть на данные, проанализировать, а после этого уже делать выводы», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.