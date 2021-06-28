Боссы «Ауди» и «Порше» примут участие в обсуждении нового регламента Формулы-1 по моторам

В субботу, 3 июля, во время Гран-при Австрии Формулы-1 состоится очередная встреча, на которой будут обсуждать новый моторный регламент чемпионата мира. Новые правила должны вступить в силу в 2025 году, однако автопроизводители, ФИА и владельцы Формулы-1 продолжают обсуждать, как именно должны выглядеть силовые установки. На данный момент согласовано, что моторы Формулы-1 должны будут использовать углеродно-нейтральное топливо, а двигатели внутреннего сгорания, вероятно, сохранят архитектуру V6. Все остальные детали, включая вероятное введение лимита затрат на создание и развитие силовых установок, продолжают обсуждаться.



По данным Auto Motor und Sport, очередная встреча пройдёт на высочайшем уровне: в ней примут участие не инженеры или руководители команд Формулы-1, а главы нынешних и потенциальных компаний-производителей двигателей. «Мерседес» представит Ола Каллениус, «Рено» — Лука де Мео, «Феррари» — Джон Элканн, «Ред Булл» — Дитрих Матешиц. Также на встречу приглашены главы не представленных в Формуле-1 брендов: от «Ауди» будет Маркус Дуйсман, от «Порше» — Оливер Блуме.