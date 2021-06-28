Вольф заступился за Феттеля, которого раскритиковали за позицию в вопросах экологии
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выступил со словами поддержки в адрес гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. Ранее Феттель в интервью рассказал о том, что он является сторонником зелёных. В Германии многие раскритиковали Феттеля, напомнив о вреде экологии, который причиняют гонки Формулы-1.
«Себастьян не только является человеком, который стремится к зелёным технологиям, он сам их активно использует. Это его истинные чувства.
Конечно, это немного странно, когда о таких вещах рассуждает пилот Формулы-1, летающий по всему свету на самолётах, гоняющийся на таких болидах. Но он говорит от чистого сердца, не думая о реакции людей. Он думает, что это важно, поэтому и говорит», — цитирует Вольфа GrandPX со ссылкой на Bild.
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