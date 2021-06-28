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Бинотто прокомментировал подозрения насчёт возросшей мощности моторов «Хонда»

Бинотто прокомментировал подозрения насчёт возросшей мощности моторов «Хонда»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал подозрения, что мотористы «Хонды» вопреки «заморозке» двигателей сумели повысить мощность с введением вторых за сезон силовых установок.

«Я не согласен с тем, что слышу и читаю здесь и там. Мощность двигателей «Хонда», если смотреть на данные GPS, вполне сочетается с той, что была в начале сезона в Бахрейне. Затем им пришлось уменьшить мощность из-за проблем с надёжностью. Я считаю, что после их решения они вернулись к стандартам, которые были в начале сезона. Никакого роста мощности не было.

У нас, начиная с Бахрейна, всегда была одинаковая мощность, потому что наш мотор позволял делать это. Так что речь не идёт о том, что «Ред Булл» сделал шаг вперёд. Регламент этого не позволил бы», — приводит слова Бинотто итальянская редакция Motorsport.

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