Бинотто прокомментировал подозрения насчёт возросшей мощности моторов «Хонда»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал подозрения, что мотористы «Хонды» вопреки «заморозке» двигателей сумели повысить мощность с введением вторых за сезон силовых установок.
«Я не согласен с тем, что слышу и читаю здесь и там. Мощность двигателей «Хонда», если смотреть на данные GPS, вполне сочетается с той, что была в начале сезона в Бахрейне. Затем им пришлось уменьшить мощность из-за проблем с надёжностью. Я считаю, что после их решения они вернулись к стандартам, которые были в начале сезона. Никакого роста мощности не было.
У нас, начиная с Бахрейна, всегда была одинаковая мощность, потому что наш мотор позволял делать это. Так что речь не идёт о том, что «Ред Булл» сделал шаг вперёд. Регламент этого не позволил бы», — приводит слова Бинотто итальянская редакция Motorsport.
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