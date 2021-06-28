«Феррари» попросила «Мерседес», чтобы Хэмилтон пропустил Сайнса

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что сумел вернуться в один круг с Льюисом Хэмилтоном в ходе Гран-при Штирии, после того как его команда обратилась к «Мерседесу».



«По какой-то причине у «Мерседеса» были проблемы на свежих шинах, и я был немного быстрее его. Но я не хотел делать ничего глупого, так как знаю, что он сражается за титул и занимал в гонке второе место. Я не хотел портить его гонку, но в то же время я становился немного нетерпеливым, потому что мог видеть, что мы не догоняли Ландо, а он не собирался обгонять его на круг.



В какой-то момент мы вместе с командой нашли способ передать «Мерседесу», что с их стороны было бы очень мило, если они позволят нам проехать. Я вошёл в зону DRS, а затем они позволили нам выйти вперёд», — приводит слова Сайнса PlanetF1.

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