У Бинотто есть своя теория, объясняющая проигрыш «Мерседеса» «Ред Булл»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто предположил, что перестановки в «Мерседесе» в последние два сезона могли привести к нынешнему отставанию немецкой команды от «Ред Булл».
«Прежде чем изучать технические аспекты — а нужно признать, что «Ред Булл» проделал отличную работу — думаю, было бы справедливо подчеркнуть, что они достигают отличных результатов, потому что могут рассчитывать на команду, которая стабильна многие годы, несмотря на трудности, на отсутствие победы. Они продолжали развивать свой состав и улучшать машину. И мы видим результат этой работы.
С другой стороны, мы видим, что «Мерседес» уже в том году пережил существенные внутренние изменения, когда менялись привычные роли, а контракт с пилотом был подписан только в феврале. Думаю, это немного отвлекало, что и привело к нынешней ситуации», — приводит слова Бинотто итальянская редакция Motorsport.
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