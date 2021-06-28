Зайдль: «Макларен» должен извиниться перед Риккардо

«Макларен» принёс извинения своему пилоту Даниэлю Риккардо, у которого возникли проблемы с двигателем во время Гран-при Штирии. Риккардо начинал гонку на 13-м месте, но сумел пробиться на восьмое место. Впрочем, вскоре после этого он из-за проблем с двигателем откатился назад.
«Возникла проблема с контролем в двигателе, она повлияла на подачу энергии. Нам удалось восстановить подачу с помощью некоторых переключателей на руле.
Но из-за этого он уже потерял четыре позиции, застрял в трафике, а его гонка была фактически завершена.
Поэтому у нас смешанные чувства. Очевидно, что мы очень довольны сильным выступлением Ландо Норриса, ставшего пятым. Но мы также понимаем, что упустили хорошую возможность в случае с Даниэлем. Очевидно, что нам для успешной конкуренции нужны очки, которые набирают обе машины.
А после произошедшего нам нужно извиниться перед Даниэлем, что мы не предоставили ему машину, которая может добиться результата», — цитирует руководителя «Макларена» Андреаса Зайдля GPFans.
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