Зайдль: «Макларен» должен извиниться перед Риккардо

«Макларен» принёс извинения своему пилоту Даниэлю Риккардо, у которого возникли проблемы с двигателем во время Гран-при Штирии. Риккардо начинал гонку на 13-м месте, но сумел пробиться на восьмое место. Впрочем, вскоре после этого он из-за проблем с двигателем откатился назад.

«Возникла проблема с контролем в двигателе, она повлияла на подачу энергии. Нам удалось восстановить подачу с помощью некоторых переключателей на руле.

Но из-за этого он уже потерял четыре позиции, застрял в трафике, а его гонка была фактически завершена.

Поэтому у нас смешанные чувства. Очевидно, что мы очень довольны сильным выступлением Ландо Норриса, ставшего пятым. Но мы также понимаем, что упустили хорошую возможность в случае с Даниэлем. Очевидно, что нам для успешной конкуренции нужны очки, которые набирают обе машины.

А после произошедшего нам нужно извиниться перед Даниэлем, что мы не предоставили ему машину, которая может добиться результата», — цитирует руководителя «Макларена» Андреаса Зайдля GPFans.