Йос Ферстаппен: у Переса по-прежнему есть слабые стороны
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Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о напарнике сына Серхио Пересе. По словам Йоса, пока Перес далёк от оптимальной формы.
«Совместная работа Макса и Чеко складывается очень хорошо. Перес должен прибавлять в квалификациях, чтобы помочь Максу. У него по-прежнему есть слабые стороны, но Перес хорошо выполняет свою работу», — цитирует Ферстаппена-старшего PlanetF1.
Перес перешёл в «Ред Булл» перед началом сезона. В команде он сменил Алекса Албона, который в итоге был переведён на должность резервного пилота «Ред Булл». В нынешнем сезоне Перес уже выиграл Гран-при Азербайджана.
Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, опережая гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на 19 очков.
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