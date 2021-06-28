Йос Ферстаппен: у Переса по-прежнему есть слабые стороны

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о напарнике сына Серхио Пересе. По словам Йоса, пока Перес далёк от оптимальной формы.

«Совместная работа Макса и Чеко складывается очень хорошо. Перес должен прибавлять в квалификациях, чтобы помочь Максу. У него по-прежнему есть слабые стороны, но Перес хорошо выполняет свою работу», — цитирует Ферстаппена-старшего PlanetF1.

Перес перешёл в «Ред Булл» перед началом сезона. В команде он сменил Алекса Албона, который в итоге был переведён на должность резервного пилота «Ред Булл». В нынешнем сезоне Перес уже выиграл Гран-при Азербайджана.

Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, опережая гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на 19 очков.