Мик Шумахер не стал исключать, что перейдёт в «Альфа Ромео»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о своём будущем. Он не исключил, что перейдёт в «Альфа Ромео» в 2022 году. При этом немец подчеркнул, что полностью сосредоточен на выступлении за нынешнюю команду.

Контракты пилотов «Альфа Ромео» Кими Райкконена и Антонио Джовинацци истекают по окончании сезона. Поэтому вполне вероятно, что Шумахер получит место в команде.

«Я живу здесь и сейчас. Я особо не думал о том, что будет в следующем году. Посмотрим, как всё случится. Вы в любом случае узнаете, если что-то произойдёт», — приводит слова Шумахера Sky Sports.

Шумахер дебютирует в Формуле-1 в нынешнем сезоне. Пока он стабильно обгоняет своего напарника, россиянина Никиту Мазепина. Российский пилот также проводит дебютный сезон в Формуле-1.