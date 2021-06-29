Мик Шумахер не стал исключать, что перейдёт в «Альфа Ромео»
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о своём будущем. Он не исключил, что перейдёт в «Альфа Ромео» в 2022 году. При этом немец подчеркнул, что полностью сосредоточен на выступлении за нынешнюю команду.
Контракты пилотов «Альфа Ромео» Кими Райкконена и Антонио Джовинацци истекают по окончании сезона. Поэтому вполне вероятно, что Шумахер получит место в команде.
«Я живу здесь и сейчас. Я особо не думал о том, что будет в следующем году. Посмотрим, как всё случится. Вы в любом случае узнаете, если что-то произойдёт», — приводит слова Шумахера Sky Sports.
Шумахер дебютирует в Формуле-1 в нынешнем сезоне. Пока он стабильно обгоняет своего напарника, россиянина Никиту Мазепина. Российский пилот также проводит дебютный сезон в Формуле-1.
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