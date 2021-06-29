Хэмилтон пообещал представить исследование причин, почему в гонках мало темнокожих

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Британец сообщил, что провёл собственное исследование на тему этнического разнообразия в автоспорте.

«Я знаю, что предстоит сделать многое, чтобы в нашем спорте была обеспечена разнородность. Но я рад, что могу поделиться с вами некоторыми вещами, над которыми я работал. Надеюсь, что они помогут изменить ситуацию. Вскоре я опубликую результаты исследования «Комиссии Хэмилтона», которую я запустил в прошлом году. Комиссия была запущена, чтобы понять, почему в автоспорте так мало темнокожих. Надеюсь, что мы сможем вместе работать над полученными результатами, чтобы сделать автоспорт более доступным с этническим разнообразием», — написал британец в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Льюиса Хэмилтона.