Хэмилтон пообещал представить исследование причин, почему в гонках мало темнокожих

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Британец сообщил, что провёл собственное исследование на тему этнического разнообразия в автоспорте.
«Я знаю, что предстоит сделать многое, чтобы в нашем спорте была обеспечена разнородность. Но я рад, что могу поделиться с вами некоторыми вещами, над которыми я работал. Надеюсь, что они помогут изменить ситуацию. Вскоре я опубликую результаты исследования «Комиссии Хэмилтона», которую я запустил в прошлом году. Комиссия была запущена, чтобы понять, почему в автоспорте так мало темнокожих. Надеюсь, что мы сможем вместе работать над полученными результатами, чтобы сделать автоспорт более доступным с этническим разнообразием», — написал британец в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Льюиса Хэмилтона.
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