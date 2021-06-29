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Хорнер: «Ред Булл» в нынешнем сезоне выступает невероятно

Хорнер: «Ред Булл» в нынешнем сезоне выступает невероятно
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением об успехах команды в нынешнем сезоне. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занимает первое место в зачёте пилотов, опережая гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на 19 очков.

«Нам нужно делать шаг за шагом. Команда выступает просто невероятно. Макс пилотирует болид со зрелостью и стабильностью. Нам нужно продолжать работу, опустить вниз головы и продолжить это дело.

Мы выиграли четыре последние гонки, это лучший результат с 2013 года. Следующая гонка пройдёт уже в грядущие выходные. Ранее мы уже видели, что вторая гонка на той же трассе может быть совсем иной, учитывая условия, погоду и так далее. Мы же в каждой гонке стараемся оптимизировать наше выступление», — цитирует Хорнера пресс-служба команды.

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