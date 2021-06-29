Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Йос Ферстаппен: Шумахер лучше Мазепина, его меньше разворачивает

Йос Ферстаппен: Шумахер лучше Мазепина, его меньше разворачивает
Комментарии

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о гонщике «Хааса» Мике Шумахере. Йос отметил впечатляющую работу Шумахера в дебютном сезоне в Формуле-1.

«Мик выполняет хорошую работу с болидом, которым сложно управлять. В этом году он получит важный опыт, а в следующем сезоне у него будет новая машина, ему нужно дать время.

Думаю, что в следующем сезоне «Хаас» получит больше поддержки от «Феррари». Уверен, что они будут упорно трудиться.

Шумахер уже сейчас лучше Мазепина, его меньше разворачивает, он лучше справляется с давлением», — цитирует Ферстаппена-старшего GrandPX со ссылкой на Sport1.

Шумахер и Мазепин дебютируют в Формуле-1. Никому из них пока не удалось набрать ни одного очка.

Новость по теме
Мик Шумахер не стал исключать, что перейдёт в «Альфа Ромео»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021