Йос Ферстаппен: Шумахер лучше Мазепина, его меньше разворачивает

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о гонщике «Хааса» Мике Шумахере. Йос отметил впечатляющую работу Шумахера в дебютном сезоне в Формуле-1.

«Мик выполняет хорошую работу с болидом, которым сложно управлять. В этом году он получит важный опыт, а в следующем сезоне у него будет новая машина, ему нужно дать время.

Думаю, что в следующем сезоне «Хаас» получит больше поддержки от «Феррари». Уверен, что они будут упорно трудиться.

Шумахер уже сейчас лучше Мазепина, его меньше разворачивает, он лучше справляется с давлением», — цитирует Ферстаппена-старшего GrandPX со ссылкой на Sport1.

Шумахер и Мазепин дебютируют в Формуле-1. Никому из них пока не удалось набрать ни одного очка.