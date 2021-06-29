Марко: «Мерседесу» не хватает преимущества в 50 л.с., вот они и жалуются на всё подряд

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о причинах активного давления «Мерседеса» через СМИ. Ранее руководство «Мерседеса» поставило под сомнение легитимность заднего антикрыла конкурента. Также вопросы «Мерседеса» вызывала процедура пит-стопов «Ред Булл».

«Мерседес» оказался в непривычной ситуации, вот они и жалуются на всё подряд: то на заднее антикрыло, то на пит-стопы. Мы же сосредоточены на гонках, действуем исключительно в рамках правил. Я не вижу ничего, что может остановить «Ред Булл».

Просто сейчас «Мерседесу» не хватает преимущества в 50 л.с., которое у них было в последние семь лет. Теперь же мы сравнялись с ними по мощности. При этом самой быстрой командой на прямых является «Макларен», который использует мотор «Мерседеса», — цитирует Марко SpeedWeek.