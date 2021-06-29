Сайнс считает, что темп «Феррари» был практически таким же, как у «Ред Булл»

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс отметил высокий темп итальянской команды в воскресной гонке Гран-при Штирии.
«Мы сумели „перепрыгнуть“ почти всю середину пелотона, показывали очень хороший темп — очень похожий на тот, что был в воскресенье у „Ред Булл“. Я очень этим удивлён. Мы сумели вступить в борьбу за пятое место после старта 12-ми. Но когда я обогнал Льюиса, то было уже слишком поздно, чтобы догонять Ландо, да и мои шины уже износились. Но такой темп — это определённо позитив.
Однако мы ещё на нашли решения для проблем, которые были у нас на „Поль Рикаре“. К сожалению, всё зависит от трассы. Так что мы ожидаем, что наш гоночный темп будет меняться от трассы к трассе, пока мы не найдём причину случившегося на „Поль Рикаре“, — приводит слова Сайнса RacingNews365.
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