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Ландо Норрис: «Феррари» легко может оказаться впереди «Макларена»

Ландо Норрис: «Феррари» легко может оказаться впереди «Макларена»
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о борьбе команды с «Феррари». Норрис показал пятый результат на Гран-при Штирии. Но, как отметил англичанин, он считает «Феррари» серьёзной угрозой для своей команды.

«Ферарри» поднимается выше и опускается ниже. Это не такая ситуация, что команда испытывает проблемы в каждой гонке. Многие трассы будут подходить им больше, чем нам.

«Феррари» остаётся одной из лучших команд на поворотах. Аналогичная ситуация у «Мерседеса» с «Ред Булл». «Феррари» является серьёзной угрозой, поэтому не стоит ничего воспринимать, как само собой разумеющееся. Нам нужно продолжать отрываться, улучшать болид, ведь «Феррари» легко может оказаться впереди нас. Как только они решат свои проблемы, их болид полетит», — цитирует Норриса RacingNews 365.

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