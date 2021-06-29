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«Мерседес» обновит болид, несмотря на слова Вольфа

«Мерседес» обновит болид, несмотря на слова Вольфа
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Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон подтвердил, что команда продолжает работу над обновлением болида, используемого в нынешнем сезоне. Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что для успешной борьбы с «Ред Булл» команде нужны обновления. Но руководитель «Мерседеса» Тото Вольф утверждал, что команда не будет обновлять болид.

«Будут обновления в плане аэродинамики, некоторая доработка двигателя и прочие обновления, которые помогут решить некоторые проблемы. Всё это важно, чтобы у нас были возможности бороться в нынешнем сезоне.

Что касается слов Вольфа, то я думаю, что Тото просто был не слишком точен в формулировках. Он говорил, что новые правила потребуют колоссальных затрат на подготовку болида к следующему сезону», — цитирует Эллисона RacingNews365.

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