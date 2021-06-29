Руководитель «Альфа Ромео»: ФИА шлёт больше технических директив, чем пресс-релизов

Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр подверг критике руководство Международной автомобильной федерации (ФИА) за большое число технических директив, которые она выпускает в последнее время. Ранее в ФИА решили ужесточить контроль за задними антикрыльями, давлением в шинах и пит-стопами.



«Я думаю, это неправильный способ вести руководство Формулой-1. У нас есть вся зима для подготовки. Пит-стопы не изменились по сравнению с прошлым годом, и, если и нужно что-то изменить, это можно было сделать прошлой зимой. Сейчас же приходится производить изменения в спешке из соображений безопасности, но нам придётся кое-что сделать между гонками в Сильверстоуне и Будапеште. Не уверен, что это оправданно именно с точки зрения безопасности. У нас нет возможности вернуться на базу в это время из-за карантина в Швейцарии.



Думаю, это неправильный путь. Сейчас, каждый понедельник утром, мы получаем больше технических директив, чем пресс-релизов. Это новый способ управлять Формулой-1, и он неправилен. Дальше на очередь встанет вопрос гибких передних антикрыльев. Мы должны обсудить этот вопрос», — приводит слова Вассёра GPFans.

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