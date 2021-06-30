Алонсо: я общался с руководством «Ред Булл» перед возвращением в Формулу-1

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что вёл переговоры с «Ред Булл» перед возвращением в Формулу-1.
«Я наслаждался временем, проведённым вне Формулы-1. Я мог спокойно менять дисциплину и автомобиль каждый уик-энд, мне нравился этот вызов. Из всего, что я делал, я хотел бы вернуться к „24 часам Ле-Мана“ и ралли-рейду „Дакар“.
Возвращение? Я не говорил с „Мерседесом“, но у меня были разговоры с руководством „Ред Булл“. Я бы не вернулся, если бы не изменения регламента 2022 года. Я хотел бы сказать, что готов стать чемпионом, но я не знаю точно. Большие команды точно будут готовы к борьбе, а остальным нужно делать всё возможное, чтобы попробовать побороться. Но в следующем году каждая команда надеется, что им удастся построить самую быструю машину», — приводит слова Фернандо Алонсо Marca.
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