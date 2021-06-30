Перес рассчитывает заработать подиум в 200-й для себя гонке в Формуле-1

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Австрии.



«Не могу поверить, что это моя 200-я гонка» Я с нетерпением жду второго Гран-при на той же трассе второй уик-энд подряд, думаю, это даст мне гораздо больше понимания о машине. Сейчас у меня есть хорошие данные с прошлых выходных, и я знаю, в каких областях мне необходимо прибавить. Кроме того, будет интересно посмотреть, насколько более мягкие составы шин изменят характеристики машины и стратегию в гонке. Думаю, мы можем очень хорошо выступить в этот уик-энд, было бы здорово подняться на подиум в домашней гонке для команды и заработать как можно больше очков", — приводит слова Серхио Переса официальный сайт команды.