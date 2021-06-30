Перес рассчитывает заработать подиум в 200-й для себя гонке в Формуле-1
Поделиться
Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Австрии.
«Не могу поверить, что это моя 200-я гонка» Я с нетерпением жду второго Гран-при на той же трассе второй уик-энд подряд, думаю, это даст мне гораздо больше понимания о машине. Сейчас у меня есть хорошие данные с прошлых выходных, и я знаю, в каких областях мне необходимо прибавить. Кроме того, будет интересно посмотреть, насколько более мягкие составы шин изменят характеристики машины и стратегию в гонке. Думаю, мы можем очень хорошо выступить в этот уик-энд, было бы здорово подняться на подиум в домашней гонке для команды и заработать как можно больше очков", — приводит слова Серхио Переса официальный сайт команды.
Комментарии
- 30 июня 2021
-
14:54
-
13:51
-
12:48
-
11:58
-
10:54
-
10:00
-
00:13
- 29 июня 2021
-
22:26
-
21:05
-
19:57
-
18:53
-
17:17
-
16:50
-
15:53
-
14:41
-
13:51
-
13:47
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
12:09
-
11:24
-
10:14
-
09:22
-
00:06
- 28 июня 2021
-
22:36
-
22:05
-
19:36
-
19:24
-
18:55
-
18:42
-
18:07
-
17:32
-
17:23
-
17:21
Партнерский контент