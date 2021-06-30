Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: мы вели предварительные переговоры с «Феррари» о поставке моторов

Хорнер: мы вели предварительные переговоры с «Феррари» о поставке моторов
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что вёл предварительные переговоры с «Феррари» о поставке двигателей после того, как «Хонда» объявила об уходе из Формулы-1 по окончании сезона-2021.

«Самым логичным вариантом было начать переговоры с существующими поставщиками моторов. С „Мерседесом“ разговор был очень короткий, Тото Вольф явно не был заинтересован в этом.

«Рено»? В их командные задачи не входила работа с такой командой, как «Ред Булл», так что наиболее вероятным вариантом была «Феррари». Я провёл некоторые предварительные переговоры, но чтобы стать клиентом нужно было полностью интегрировать машину под силовую установку, что было сложно сделать, с учётом приближающейся смены регламента, поэтому мы начали изучать возможность создания собственной силовой установки на базе «Хонды».

Это большой и смелый шаг, самим взяться за работу над двигателями и собрать всё воедино под одной крышей в Мильтон-Кейнсе. Это может сделать нас единственной командой, кроме «Феррари», у которой всё собрано на одном объекте», — приводит слова Кристиана Хорнера официальный сайт чемпионата.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021