Хорнер: мы вели предварительные переговоры с «Феррари» о поставке моторов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что вёл предварительные переговоры с «Феррари» о поставке двигателей после того, как «Хонда» объявила об уходе из Формулы-1 по окончании сезона-2021.



«Самым логичным вариантом было начать переговоры с существующими поставщиками моторов. С „Мерседесом“ разговор был очень короткий, Тото Вольф явно не был заинтересован в этом.



«Рено»? В их командные задачи не входила работа с такой командой, как «Ред Булл», так что наиболее вероятным вариантом была «Феррари». Я провёл некоторые предварительные переговоры, но чтобы стать клиентом нужно было полностью интегрировать машину под силовую установку, что было сложно сделать, с учётом приближающейся смены регламента, поэтому мы начали изучать возможность создания собственной силовой установки на базе «Хонды».



Это большой и смелый шаг, самим взяться за работу над двигателями и собрать всё воедино под одной крышей в Мильтон-Кейнсе. Это может сделать нас единственной командой, кроме «Феррари», у которой всё собрано на одном объекте», — приводит слова Кристиана Хорнера официальный сайт чемпионата.