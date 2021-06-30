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С 1 июля «Мерседес» получит небольшое преимущество благодаря отставанию от «Ред Булл»

С 1 июля «Мерседес» получит небольшое преимущество благодаря отставанию от «Ред Булл»
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Сразу четыре команды получат дополнительные часы аэродинамических тестов в сезоне-2021, сообщает The Race. В список команд попали «Мерседес», «Астон Мартин», «Альпин» и «Хаас».

В нынешнем сезоне часы работы в аэродинамической трубе чётко регламентированы, и чем выше в прошлом сезоне команда была в Кубке конструкторов, тем меньше возможностей для продувки шасси получает команда.

Однако во второй половине сезона часы распределяются иначе — всё зависит от текущего положения в Кубке конструкторов, и если команда отстаёт от своих прошлогодних стандартов, то получает дополнительное время на работу в трубе.

Поэтому в списке и оказалась команда «Мерседес» — коллектив из Брэкли занимает второе место в чемпионате, в то время как в прошлом году они стали победителями чемпионата.

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