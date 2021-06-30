Маси считает, что команды меньше критикуют друг друга по радио из-за телетрансляций

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси высказался о жалобах команд на конкурентов. По мнению Маси, команды редко жалуются по радио, опасаясь, что переговоры попадут в эфир на ТВ. Впервые по ТВ стали показывать переговоры команд и гоночного директора.

«Каждая команда будет использовать радио, понимая, что переговоры попадают в эфир. Так было всегда, но теперь эти переговоры тоже попадают в трансляцию», — цитирует Маси Racefans.

Ранее Маси также прокомментировал большое количество технических директив в Формуле-1. По мнению Маси, большое количество директив связано с обострившейся борьбой за чемпионство. Гоночный директор напомнил, что в нынешнем сезоне впервые за долгие годы идёт реальная борьба за титул.