Новый грузовик «КАМАЗ-мастера» успешно прошёл техпроверку перед «Шёлковым путём»

Команда «КАМАЗ-мастер» успешно прошла административные и технические проверки перед стартом ралли-марафона «Шёлковый путь». Для обеспечения безопасности всех участников ралли организаторы составили расписание, согласно которому представители команд должны проходить необходимые процедуры перед стартом гонки, сообщает пресс-служба команды. Временной слот для членов делегации «КАМАЗ-мастер» выпал на 14:30 по омскому времени, команда оперативно прошла проверки и получила доступ на «Шёлковый путь».
Следующий шаг – техническая инспекция. КАМАЗы прибыли на площадку перед конгресс-центром Омска после тестовых заездов за пределами города. Заезды в боевом режиме – важный пункт для команды, чтобы внести последние изменения в настройки автомобилей, понять, что требует оперативного вмешательства перед осмотром со стороны технических комиссаров. Особое внимание привлёк к себе новый спортивный грузовик семейства К5 – КАМАЗ-435091.
Для нового грузовика из Набережных Челнов ралли «Шёлковый путь» станет первым в жизни испытанием. Прохождение технической инспекции в команде переживали с волнением, однако всё завершилось хорошо: автомобиль Дмитрия Сотникова, как и остальные машины «КАМАЗ-мастер», успешно прошли контроль.
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