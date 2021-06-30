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Бинотто: финиш на третьем месте не является для «Феррари» приоритетом

Бинотто: финиш на третьем месте не является для «Феррари» приоритетом
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о задаче, которая стоит перед командой в нынешнем сезоне. По словам Бинотто, борьба за третье место в Кубке Конструкторов с «Маклареном» не является приоритетной задачей. «Феррари» в настоящее время занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, от «Мерседеса» «Скудерия» отстаёт на 12 очков.

«Насколько нам важно набрать больше очков, чем «Макларен»? Ни насколько. Я уже говорил в начале сезона, что наша главная задача — добиться прогресса в рамках подготовки к новому сезону. Нам надо подготовиться и прибавлять во всех областях. Важно убедиться в том, что мы учимся на наших ошибках.

Финиш на третьем месте в Кубке конструкторов для нас не является приоритетом», — цитирует Бинотто Crash.

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