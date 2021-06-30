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Жильцов рассказал, почему не согласился бы стать штурманом Лёба

Жильцов рассказал, почему не согласился бы стать штурманом Лёба
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Знаменитый российский штурман Константин Жильцов, имеющий большой опыт работы со знаменитыми гонщиками и хорошо знающий французский язык, рассказал, почему не принял бы приглашение стать новым штурманом Себастьена Лёба на ралли «Дакар».

«Нужно понимать, что профессиональные штурманы не горели желанием сесть в команду «Продрайв» в правое кресло к Лебу. Требования к штурману, который сядет в это кресло, достаточно высоки не только насчёт его профессионального мастерства, но и в том, что все будут ждать, что сядет новый штурман — и Лёб понесется и будет выигрывать все ордена и медали. Но победы не только от штурмана зависят, и Даня (Элена) говорил, что и у пилота нет большого опыта в рейдах. Инженеры его не слушали, новая машина «Продрайва» ещё не доведена до совершенства, у неё ещё не тот уровень надежности. Ведь говорят: «Гонку выигрывают пилоты, проигрывают штурманы, а виноваты механики». А в данной ситуации в любом случае крайним будет штурман, потому что девятикратного чемпиона мира трудно обвинить в каких-то ошибках, команда «Продрайв» тоже с короной на голове.

Если бы это был проверенный автомобиль, проверенная команда и проверенный пилот, тогда ему был бы нужен профессиональный штурман, который может помочь Себастьену во всех вопросах, а здесь очень неблагодарная история. По-честному, на мой взгляд, это не карьерный рост, а падение. Сказать «я штурман Лёба, такой-сякой, великий» — это красиво, но посмотрим, как сложится первая гонка у Фабьяна Луркана (нового штурмана Лёба). Он из штурманской династии, у него отец много проехал штурманом, в том числе и со Шлессером, но я, честно говоря, не завидую Фабьяну в этой ситуации», — заявил Жильцов.

Посмотреть полную запись эфира с Жильцовым можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.

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