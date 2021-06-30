Норрис: уверен, что мог бы оказать Ферстаппену достойную конкуренцию

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил уверенность, что он смог бы оказать достойную конкуренцию гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, который лидирует в зачёте пилотов Формулы-1. В нынешнем сезоне Норрис дважды попадал на подиум, британец суммарно набрал 86 очков. В зачёте пилотов Норрис занимает четвёртое место.
«100%, я уверен, что мог бы оказать ему достойную конкуренцию. Просто есть различные сценарии и ситуации, в которых, как кажется, у него могло быть преимущество. Он доказал, что является одним из лучших пилотов в Формуле-1.
Я проделал большую работу зимой. И я продолжаю работать над тем, чтобы прогрессировать. На это я трачу много времени и сил. Вступая в третий сезон в Формуле-1, понимаешь, что больше оправданий быть не может.
К тому же, с появлением Даниэля Риккардо в команде люди стали активнее смотреть на то, что я делаю», — цитирует Норриса Sky Sports.
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